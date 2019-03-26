Son Dakika Haberleri: Boşanmak İsteyen Eşini Çocuklarının Gözünün Önünde Öldürdü

Boşanmak İsteyen Eşini Çocuklarının Gözünün Önünde Öldürdü

14 dakika önce

Erzurum'da boşanma davası açtığı eşi tarafından çocuklarının gözünün önünde tabancayla vurulan kadın, hayatı kaybetti.

Boşanmak İsteyen Eşini Çocuklarının Gözünün Önünde Öldürdü, System.String[]
Erzurum'da boşanma davası açtığı eşi tarafından çocuklarının gözünün önünde tabancayla vurulan kadın, hayatı kaybetti.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde ikamet eden 3 çocuk annesi Seher P, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ömer P'den ayrılmak için açtığı davanın Erzurum Aile Mahkemesindeki duruşmasına katıldı.

Ömer P'nin katılmadığı duruşma sonrası adliyeden çıkan Seher P, ikamet ettiği evinin önüne geldiğinde kendisini bahçede bekleyen eşiyle karşılaştı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Ömer P. tarafından tabancayla 3 çocuğunun gözü önünde göğsünden vurulan S.P, ağır yaralandı.

Kadın, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan zanlı ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, yaklaşık bir saat sonra Aziziye ilçesinde yakaladı.

Zanlı Ö.P, polislerce sorgulanmak üzere Asayiş Şubesine götürüldü.

Çiftin olaya şahit olan çocuklarından 9 yaşındaki M.B, 6 yaşındaki Z. ve 3 yaşındaki İ.P. de olayın şoku ve derin acısını birlikte yaşadı.

Çocuklardan M.B, gazetecilere, sabah duruşma için adliyeye giden annesinin eve dönerken babasıyla karşılaştığını belirterek, "Babam annemi iki binanın arasında boşluk yere götürdü. Burada tartıştıktan sonra silahla anneme ateş etti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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