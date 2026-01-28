Boşanmak isteyen kadın eşi tarafından öldüresiye darp edildi

Gaziantep'te bir şahıs, boşanma talebinden ve şikayetinden vazgeçmeyen karısını adliye önünde öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan koca gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak istedi. Nazlı Y., boşanmak için başvuruda bulunarak kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçirmek için zorla adliyeye götürdü.

Öldüresiye darp edildi, yüzü gözü kanlar içinde kaldı

Fayzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor"

Yaşananlara tepki gösteren Nazlı Y.'nin babası Mehmet Karaçalı, "Kızım, 9 seneden bu yana kocasından şiddet görüyor ve 3 kez karakolda darp raporu aldı. En son dün, şehrin göbeğinde 'ifadeni geri çekeceksin' diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. O esnada vatandaşlar yaklaşamıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor. Kızım yine o sırada vatandaşlara sığınıyor ve hastaneye getiriliyor. Bizi aradıklarında biz de hastaneye geldik. Kızımda bayağı kötü bir darp var. Gözünün kaymaması için işlem uygulandı. Platin aldık. Boşanma aşamasındaki eşi bunu yapıyor" dedi.

"Kızımın gözünü kaybetme riski var, bu cani cezasız kalmasın"

Kızının gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu da belirten Karaçalı, "Doktorlar kızımın bir daha gözünün görmeme riski olduğunu ve gözün kayabileceğini söyledi. Kırık kemiği için platin takılacak. Biz ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bu cani cezasız kalmasın. Kocası zaten psikolojik haplar kullanıyordu. Biz boşanmasını istiyorduk ama çocuğundan vazgeçmediği için bırakmak istemedi. Dediğim gibi en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Saldırgan koca adliyeye sevk edildi

Öte yandan olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan saldırgan Feyzullah Y.'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği ve yasal işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP