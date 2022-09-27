Bosna Hersek'teki seçim yaklaşırken, sokakları aday ve parti afişleri kapladı - Son Dakika
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Bosna Hersek'teki seçim yaklaşırken, sokakları aday ve parti afişleri kapladı

27.09.2022 11:58
Bosna Hersek'teki seçim yaklaşırken, sokakları aday ve parti afişleri kapladı

Bosna Hersek'te 2 Ekim Pazar günü kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçim kapsamında ülke geneline aday ve partilerin afişleri asıldı.

Bosna Hersek'te 2 Ekim Pazar günü kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçim kapsamında ülke geneline aday ve partilerin afişleri asıldı.

Bosna Hersek'te, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için 3 milyon 368 bin 666 seçmen sandık başına gidecek.

Devletin en üst mevkisi Devlet Başkanlığı Konseyini oluşturan Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeler için yapılacak seçimde 9 aday yarışırken, başkent Saraybosna sokakları Boşnak ve Hırvat adayların sloganlarıyla donatıldı.

Boşnakların en büyük siyasi partisi Demokratik Eylem Partisinin (SDA) adayı Bakir İzetbegovic, "Başkan için İzetbegovic" sloganını kullanırken, rakibi Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Denis Becirovic de "gün aysın diye" ifadelerine yer verdi.

Tuzla'da da seçim afişleri kentteki panolarda yerlerini alırken, Mostar'da ise çevre kirliliğini engellemek adına afişlerin duvarlara asılması yasaklandı.

RS'in en büyük kenti Banja Luka'da Sırp adayların afişleri dikkat çekerken, konseyin mevcut Sırp üyesi Milorad Dodik'in Genel Başkanı olduğu Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic ve Dodik'in yer aldığı afişlerin baskın olduğu gözlemlendi.

Bu arada Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da Dodik ve partisinin afişlerine yer verildi.

İzetbegovic, Becirovic ve Cvijanovic dışında Devlet Başkanlığı Konseyi için aday olan Mirsad Hadzikadic (Devlet koalisyonu), Zeljko Komsic (Demokratik Cephe ve Halk Birliği koalisyonu), Borjana Kristo (Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği), Mirko Sarovic (Sırp İlerleme Partisi), Vojin Mijatovic (RS SDP) ve Nenad Nesic'in (Demokratik Halk Birliği) de afişleri ülke genelindeki panolarda yer buldu.

Seçimlerde 90 parti yarışıyor

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçiliyor.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'teki seçmenler Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidecek.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oy kullanacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra kanton, entite ve devlet düzeyindeki hükümetlerin ve milletvekillerinin belirleneceği seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor.

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Kaynak: AA

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