Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor - Son Dakika

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Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:01 Kaynak: AA
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