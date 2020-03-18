Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor - Son Dakika

Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi.

Bosna Hersek'teki camiler defenfekte ediliyor

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:01 Kaynak: AA

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