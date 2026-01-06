Bosna Hersek'ten AB'ye Vize Tepkisi - Son Dakika
Bosna Hersek'ten AB'ye Vize Tepkisi

06.01.2026 15:34
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, Türkiye ve Rusya'ya vize uygulanmasının zor olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek'e çeşitli ülkelere vize uygulamasına yönelik baskılarına ilişkin, "Jeopolitik ilişkiler nedeniyle bu aşamada Türkiye, Çin ve Rusya'ya vize uygulanması pek muhtemel değil" dedi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, vize düzenlemeleri konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) ağır baskılara maruz kaldıklarını açıkladı. Konakovic, dün akşam bir televizyon programına katılarak Brüksel'in Bosna Hersek'e, Türkiye, Çin, Rusya, Azerbaycan, Kuveyt ve Katar da dahil olmak üzere bazı ülkelere vize uygulanması gerektiğine yönelik uyarısını yorumladı. AB'nin vize politikalarına uyum çerçevesinde Azerbaycan, Katar ve Kuveyt'e yönelik vize kararının kolayca alınabileceğini söyleyen Konakovic, "Diğer yandan jeopolitik ilişkiler nedeniyle bu aşamada Türkiye, Çin ve Rusya'ya vize uygulanması pek muhtemel değil" şeklinde konuştu.

"Çatışmanın eşiğindeydik"

Geçtiğimiz yıla ilişkin değerlendirmesinde 2025'in Bosna Hersek için en karmaşık ve en zorlu yıl olduğunu söyleyebileceğini ifade eden Konakovic, "Bosna Hersek'e yönelik saldırıların hemen sonrasındaki dönemde bunların benzerleri oldu mu bilmiyorum. Gerçekten öyleydi. Uçurumun kenarındaydık. Hatta potansiyel olarak, çatışmanın eşiğindeydik" dedi.

Ağustos 2025 tarihinde mahkeme kararıyla görevden alınan Sırp Cumhuriyeti entitesinin eski Başkanı Milorad Dodik'in iktidarda kalabilmek için Bosna Hersek'te bir savaş başlatmaya hazır olduğunu söyleyen Konakovic, diğer yandan bunların birçok siyasetçi tarafından öngörüldüğü şekilde sokakta değil mahkemede sonuçlandığını ifade etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Türkiye, Rusya, Vize, Son Dakika

