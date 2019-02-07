Son Dakika Haberleri: Bosna Hersek ve Sırbistan'da Grip Can Alıyor

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Grip Can Alıyor

1 saat önce

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da yılbaşından beri 43 kişi gribe yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek ve Sırbistan'da Grip Can Alıyor, System.String[]
Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Sırbistan'da yılbaşından beri 43 kişi gribe yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bosna Hersek'te 1 Ocak'tan bu yana 33'ü ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) olmak üzere toplam 34 kişi yaşamını yitirdi.

RS Kamu Sağlığı Enstitüsü verilerine göre, farklı yaş gruplarından 33 kişi grip virüsüne yenik düşerek hayatını kaybetti. Banja Luka şehrindeki RS Klinik Merkezi'nden yapılan açıklamada da grip salgınında geçen yıllara kıyasla artış gözlendiği belirtilerek, "agresif" bir virüsle karşı karşıya olunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezinde de (KCUS) dün bir kişi grip nedeniyle öldü. 75 yaşında olduğu öğrenilen hasta, Saraybosna'da bu yıl grip virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

Bosna Hersek'in doğudaki komşusu Sırbistan'da da grip virüsü nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin doğusundaki Niş şehrinde 3, Pirot ve Uzice şehirlerinde 6 kişi grip sonucu hayatını kaybetti.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yılbaşından beri 68 bin 516 vatandaşın grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade ederek, salgın dolayısıyla hastane ziyaretlerinin bir süreliğine yasaklandığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Güncel
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