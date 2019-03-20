Bosna Kasabı" Karadzic, Müebbet Hapse Mahkum Edildi
23 dakika önce
- Davadan detaylar Hakimin açıklaması LAHEY - "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.
- Davadan detaylar
Hakimin açıklaması LAHEY - "Bosna
Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:13 Kaynak: AA
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