Son Dakika Haberleri: Bosna Kasabı" Karadzic, Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Bosna Kasabı" Karadzic, Müebbet Hapse Mahkum Edildi

23 dakika önce

- Davadan detaylar Hakimin açıklaması LAHEY - "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

- Davadan detaylar
Hakimin açıklaması LAHEY - "Bosna Kasabı" olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karadzic, temyiz davasında müebbet hapse mahkum edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:13 Kaynak: AA

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