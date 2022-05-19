Boşnak lider Dzaferovic: "Bosna Hersek dünya güçlerinin desteğine güvenebilir" - Son Dakika
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Boşnak lider Dzaferovic: "Bosna Hersek dünya güçlerinin desteğine güvenebilir"

19.05.2022 14:37
Boşnak lider Dzaferovic: "Bosna Hersek dünya güçlerinin desteğine güvenebilir"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, dünyanın büyük güçlerinin ülkesindeki son durumu bildiklerini ve onların desteğine güvenebileceklerini söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, dünyanın büyük güçlerinin ülkesindeki son durumu bildiklerini ve onların desteğine güvenebileceklerini söyledi.

Dzaferovic, AA muhabirine, dünyanın büyük güçlerinin temsilcilerinin Bosna Hersek'teki "risk ve tehlikelerden" haberdar olduklarını ifade ederek, "Bosna Hersek dünya güçlerinin desteğine güvenebilir." diye konuştu.

Dzaferovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı politikasının tam bir fiyasko olduğunu ve izole edildiğini kaydederek, dünyadan Bosna Hersek yanlısı siyasete tepkilerin olumlu olduğuna inandığını ifade etti.

Dzaferovic, "Mesajlar net ve Bosna Hersek için iyi. Bosna Hersek, ABD liderliğindeki uluslararası toplumun tam desteğine sahip ve Sırp Cumhuriyeti entitesi makamlarının eylemleri 'ayrılıkçı' olarak nitelendiriliyor. Geçen kış boyunca Dodik, hareketlerinin ayrılmaya yol açmadığına ve Dayton'a bağlı kalan tek kişinin kendisi olduğuna Batı'yı ikna edebileceğine hala inanıyordu. Artık tam bir fiyasko yaşadığı açık." diye konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in, kendisinin istifasını istemesine yönelik açıklamalarını değerlendiren Dzaferovic şunları kaydetti:

"Yorum yapmayı gerektirmeyen, ciddiyetsiz bir açıklamaydı. Bu açıklamayı, Sırp Cumhuriyeti entitesindeki muhalifleri düşünerek yaptığını sanıyorum. Bu konuda kendisi ile tartışmaya girmek dahi istemiyorum. Ben Bosna Hersek Anayasası'nı korumak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bunun için Dodik'in iznine ihtiyacım yok. Bu benim işim ve bunun için yemin ettim."

Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic'in istifasını istemişti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Konseyin Boşnak üyesi ve Başkanı Sefik Dzaferovic'in istifasını talep etmişti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin bir araya geldiği, ülkenin başkenti Saraybosna'daki Devlet Başkanlığı binasında yapılan konsey toplantısı ardından gazetecilere açıklama yapan Dodik, Dzaferovic'in istifasını istemişti.

Dzaferovic'in uluslararası alanda Konseyin "ortak tutumunu" temsil etmediğini savunan Dodik, "Dzaferovic kendi tutumunu vurguluyor ve anayasayı ihlal ediyor. Bu sebeple Dzaferovic istifa etmeli. Bir sonraki oturuma kadar bunu yapmaz ise ben görevden alınması için yasal işlemleri başlatacağım." diye konuşmuştu.

Dodik'in tepkisinin, Dzaferovic'in daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitabında verdiği mesajlardan kaynaklandığı ifade edilmişti.

Dzaferovic'in BMGK'ye hitabı

BMGK'ye hitap eden Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü EUFOR'un görev süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Dzaferovic, Sırbistan'ın hızla silahlandığını, Hırvatistan'ın ise seçim yasası reformu konusunda kabul edilemez şekilde Bosna Hersek'in iç işlerine müdahale ettiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Sırp, Güncel, Son Dakika

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