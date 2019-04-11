Botan Çayı'na Uçan Otomobil Sürücüsünün Cesedine Ulaşıldı
22 dakika önce
Siirt'te Botan Çayı'na uçan otomobil içinde suda kaybolan sürücü Mehmet Salih Özalp'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
'te Botan Çayı
'na uçan otomobil içinde suda kaybolan sürücü Mehmet Salih Özalp
'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Siirt- Eruh
karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Eruh'tan Siirt yönüne giden Mehmet Salih Özalp yönetimindeki 56 AAC 681 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Botan Çayı'na uçtu. Araçta bulunan Serhat ve Sait Özalp kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Baba Mehmet Salih Özalp ise araçla suya kapıldı. AFAD
ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla Mehmet Salih Özalp'ın cesedine ulaşıldı. Mehmet Salih Özalp'ın cesedi Siirt Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı. - SİİRT
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı