BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı - Son Dakika

BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı

03.03.2021 10:59
BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı, System.String[]

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla son 2 yılda uluslararası 10 ödül almaya hak kazandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla son 2 yılda uluslararası 10 ödül almaya hak kazandı.

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TBMM Kit Komisyonundaki görüşmeler sırasında söz konusu alanlarda aldıkları ödülleri açıkladı.

Buna göre, "The Green Organization" tarafından her yıl düzenlenen ve dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödülleri'nde (Green World Awards) 2019'da 4 ödül aldı ve Yeşil Dünya Elçisi unvanını almaya hak kazandı.

BOTAŞ yürüttüğü çevre politikaları, sürdürülebilirlik, enerji yönetimi ve verimliliği çalışmalarıyla Yeşil Dünya Ödülleri'nde geçen yıl da 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz ödül aldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Hava Kalitesinin Artırılması Projesi ile Çevre Politikası kategorisinde altın ödül, Kirlilik ve Emisyon Kontrolü kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

BOTAŞ'ta Çevresel İyi Uygulamalar Projesi Sürdürülebilirlik kategorisinde altın, Enerji Yönetimi kategorisinde gümüş ödül aldı.

Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ile Atık Yönetimi kategorisinde gümüş, Karbon Azaltımı kategorisinde bronz ödül alan BOTAŞ, yine the Green Organization tarafından geçen yıl düzenlenen Yeşil Elma Ödülleri'nde 4 Yeşil Elma Ödülü almaya hak kazandı.

BOTAŞ, bu başarıları sonucunda uluslararası arenada "2020 Yılı Yeşil Dünya Elçisi" unvanına layık görüldü.

Faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlaması için çeşitli çalışmalar yapan BOTAŞ, bu kapsamda çevre yönetimini sistematik bir hale getirmek için çevre performansının sürekli iyileştirilmesi temeline dayanan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uyguluyor.

Atık yönetimi sayesinde atıkların çevresel etkileri azaltılarak ekonomiye kazandırılması sağlanırken, enerji yönetimini sistematik hale getirmek için TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanıyor. Emisyonların kontrol altında tutulması için izleme, raporlama ve doğrulama çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırmaya öncelik veriliyor.

Bu çalışmalar kapsamında BOTAŞ tarafından 2019'da 111 ton atığın geri dönüşümü sağlanırken 375,9 megavatsaat enerji geri kazanıldı ve böylelikle 20,7 ton karbon salımı engellendi. Ayrıca, BOTAŞ'ın Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamındaki çalışmalarla Tuz Gölü Havzası'nda 2017'de 11 bin 79 olan flamingo yavrusu sayısı 2019'da 20 bin 381'e yükseldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye, Enerji, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, çevre duyarlılık çalışmaları sayesinde 10 uluslararası ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi


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