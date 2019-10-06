Botaş, yeşil dünya ödülleri'nde 4 ödül kazandı

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödülleri'nde 4 ödül aldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezi İngiltere'de olan The Green Organisation tarafından 2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden Yeşil Dünya Ödül töreni Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde düzenlendi. 500'ün üzerinde başvuru arasından BOTAŞ, toplam yedi kategoriden 4 ayrı dalda aday olduğu Yeşil Dünya Ödüllerinden 4 ödüle layık görüldü. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, 'Biyoçeşitlilik Projesi' ile altın ödüle layık görülürken, 'Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi' ile 'Sürdürülebilirlik kategorisinde', 'Karbon Azaltımı' kategorisinde ve 'En İyi Devlet Kurumu' kategorisinde 3 gümüş ödül aldı.'TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU'BOTAŞ'ın, ödülü Kasım ayında Londra'da düzenlenecek olan uluslararası törende alacağı kaydedilen açıklamada, "Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası arenada etkin ve rekabetçi bir rol üstlenmesi için kritik önemdeki BOTAŞ, dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödüllerinde 4 ödülle çevre konusunda Türkiye'nin gururu oldu. Ülkede ilk defa bu ödülleri alan kurum oldu." denildi.