Botsvana'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullarda eğitime

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan okullarda yüz yüze eğitim "kısmi" olarak yeniden başlıyor.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Gaborone'deki orta ve lise son sınıf öğrencileri için yarından itibaren yüz yüze derslerin başlayacağı bildirildi.

Ortaokul ve liselerin 22 Haziran'da tamamen açılacağı belirtilen açıklamada, ilkokul öğrencilerinin de 4 Ağustos'tan itibaren okula gideceği ifade edildi.

Botsvana'da Kovid-19 nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı, bugün sona erdi.

Ülkede şimdiye kadar 61 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi hayatını kaybetti.