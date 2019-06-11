Botsvana'da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı
4 saat önce
Güney Afrika ülkesi Botsvana’da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı.
Yüksek Mahkeme, eşcinselliği yedi yıla kadar cezalandırılmasına olanak veren yasayı iptal etti.
Güney Afrika
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:23
ülkesi Botsvana
'da, mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı. Yüksek Mahkeme, eşcinselliğin yedi yıla kadar cezalandırılmasına olanak veren yasayı iptal etti.
Yüksek Mahkeme yargıcı Michael Leburu, "Ayırımcılığın bu dünyada hiçbir yeri yok. Bütün insanlar eşit doğar. Eşcinsellik, yıllardır baskı altında tutulan cinselliğin başka bir biçimidir. "dedi.
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