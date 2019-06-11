Son Dakika Haberleri: Botsvana'da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı
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Botsvana'da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı

4 saat önce

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı. Yüksek Mahkeme, eşcinselliği yedi yıla kadar cezalandırılmasına olanak veren yasayı iptal etti.

Botsvana'da mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı, System.String[]
Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, mahkeme kararıyla eşcinsellik suç olmaktan çıkartıldı. Yüksek Mahkeme, eşcinselliğin yedi yıla kadar cezalandırılmasına olanak veren yasayı iptal etti.

Yüksek Mahkeme yargıcı Michael Leburu, "Ayırımcılığın bu dünyada hiçbir yeri yok. Bütün insanlar eşit doğar. Eşcinsellik, yıllardır baskı altında tutulan cinselliğin başka bir biçimidir. "dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:23 
Güney Afrika, Dünya
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