Son Dakika Haberleri: Boya İmalathanesi Yangınında 4 Kişi Yaralandı

Boya İmalathanesi Yangınında 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Boya imalathanesi yangınında 4 kişi yaralandı İmalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı GAZİANTEP - Gaziantep'te bir boya imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Boya imalathanesi yangınında 4 kişi yaralandı
İmalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir boya imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep'te Küsget Sanayi sitesinde Durmuş Mestanoğlu'na ait boya imalathanesinde boya kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle imalathanenin tavanı çöktü. Olayda 4 kişinin yaralandı yaralıların 3'ü Suriye uyruklu diğerinin ise işletme sahibi Durmuş Mestanoğlu olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 15 araç, 35 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Yaralılardan ismi bilinmeyen Suriye uyruklu bir şahıs ile İmalat Sahibi Durmuş Mestanoğlu'nun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:12 Kaynak: İHA

İtfaiye, Gaziantep, 3. Sayfa
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