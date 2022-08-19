Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi - Son Dakika
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Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi

19.08.2022 18:22
Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi

Boyabat ilçesinde cesedi bulunan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından aracıyla yakıldıktan sonra gölete atıldığı tespit edildi.

Boyabat ilçesinde cesedi bulunan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından aracıyla yakıldıktan sonra gölete atıldığı tespit edildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile özel çalışma grubu ekipleri, ilçeye bağlı Koçak köyüne yakın bir bölgedeki gölette İnan'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İlçedeki iş yerlerine ait 54 güvenlik kamerası görüntüleri ile KGYS kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, İnan'ın yol kenarında yanmış halde bulunan aracının olayın yaşadığı gün köye giden yol güzergahında başka biri tarafından kullanıldığını tespit etti.

Alınan ifadeler ve görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin, ilçede esnaflık yapan Kadir K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Gülten İnan ile Kadir K. arasında alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu, olay günü ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı, zanlının İnan'ı bıçakla öldürdükten sonra aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini gölete attığı ortaya çıkarıldı.

Koçak köyünde 17 Ağustos'ta yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İnan'ın evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının katılımıyla çalışma başlatılmıştı. İnan'ın cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Jandarma, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi - Son Dakika
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