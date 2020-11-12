Boyabat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Boyabat ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İsaoğlu köyünde Ahmet Derbey'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası büyük ölçüde hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Boyabat, Yangın, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Boyabat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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