Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Boyabat ilçesinde İlköğretim Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Hükümet konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Dumlupınar İlkokulu'nda devam eden programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak çeşitli gösteriler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğunun öğretmenlerin üzerinde olduğunu vurgulayan Özkan, "Amacımız bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını araştıran, bulabilen bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik, öz güvenli bir nesil yetiştirmek olmalıdır." dedi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Jandarma Komutanı Teğmen Murat Kesin, İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.