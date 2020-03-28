Boyabat'ta

Sinop'un Boyabat Belediyesi tarafından Boyabat Kalesi'nin karşı kısmında yapılması planlanan "Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis" için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile sözleşme imzalandı.



Birkaç ay içerisinde yapımına başlanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacak proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bölgemizin en büyük turizm projesi, Kırkkızlar Cam Teras ve Günübirlik Tesis için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile sözleşmemizi imzalayarak, projemizin startını vermiş olduk. İnşallah birkaç ay içerisinde yapımına başlayacağız ve Boyabat'ı turizm açısından bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Boyabatımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - SİNOP