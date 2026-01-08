Boyabat'ta Münazara Etkinliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" projesi kapsamında "Çatışmıyoruz, Tartışıyoruz'" sloganıyla öğrenciler arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde Boyabat Türk Telekom Fen Lisesi'nde öğrenciler arası münazara yapıldı.

"Ekonomik ve teknolojik gelişmeler uğruna çevreye zarar verilebilir, verilemez" konu başlığı altında yapılan münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, hangi konuda olursa olsun insanlığın tek bir görüş çatısı altında birleşmediğini söyledi.

Münazaraya katılan öğrencilerin savunacakları düşünceyi kendilerinin belirlediğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Buradaki temel amacımız, öğrencilerimizi gelişmek, düşünmeye sevk etmek. Dünyayı izliyoruz, dünya gençliğini takip ediyoruz, izliyoruz. İstiyoruz ki medeniyetimiz hep yükselişte olsun. Milletimiz, devletimiz, halkımız refah içinde yaşasın. İnsanlığa medeniyete katkı verelim. Her zaman merhametli ve vicdanlı bir şekilde zayıfın yanında olalım. İnsanlığa katkı vererek tarihsel yolculuğumuz devam etsin. Hepinizi tebrik ediyor, alkışlıyorum."

Vali Özarslan, münazara sonunda öğrencilere çeşitli ödüller takdim etti.