Boyabat'ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği kapsamında Beyazıt Camisi önünde Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 1500 kızılçam ve fıstık çamı fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Asiye Demiryapan, vatandaşlara fidan dağıtırken yoğun ilgi ve talepten memnuniyet duyduklarını söyledi.