Boyabat'ta yüzme kursu açıldı

Boyabat ilçesinde Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında öğrencilere yönelik kurs açıldı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen açılışta, kursta 3 bin öğrencinin yüzme eğitimi alacağını söyledi.

Projenin amacına ulaşacağına inandığını vurgulayan Çakıcı, "Belediyemizin, devletimizin bütün imkanlarını milletimize sunuyoruz. Havuzumuz milletimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Kursumuzun açılışında emeği geçen ve bundan sonra da hizmetleri olacak herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çakıcı'nın konuşmasının ardından kursiyerler havuzda yüzme ve atlama gösterileri sergiledi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Dağistan Çağıran, havuz müdürü İhsan Öztürk ile öğrenciler ve davetliler katıldı.