Boyama Çalışmalarıyla 2 Kurum Daha Yenilendi
1 saat önce
Turgutlu Belediyesi, kurumlara verdiği destek kapsamında bu kez Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orhan Polat Yağcı İlkokulu'nda boyama çalışması gerçekleştirdi.
Turgutlu Belediyesi
, kurumlara verdiği destek kapsamında bu kez Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Orhan Polat Yağcı
İlkokulu'nda boyama çalışması gerçekleştirdi. Her iki kurum Park Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerinin çalışmasıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.
Hem eğitim hem de hizmet kurumlarına verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orhan Polat
Yağcı İlkokulu'nun boya ihtiyacını karşıladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekiplerince gerçekleştirilen dış cephe boyamalarında her iki kurum da eskisinden çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin
de verdikleri desteği geçmişte olduğu gibi 2019 yılında da arttırarak sürdüreceklerini belirtti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:22 Kaynak: İHA
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