Böyle talihsizlik görülmedi; 1 maçta 3 kaleci birden sakatlandı - Son Dakika

Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Dodurgalarspor, Kale Belediyespor maçı öncesi ve maç sırasında 3 kalecinin de sakatlanmasıyla büyük bir talihsizlik yaşadı. Kalesini 40 dakika boyunca savunma oyuncusuna emanet eden Dodurgalarspor, maçı 7-1 kaybetti.

Denizli Süper Amatör Ligi B Grubu takımlarından Dodurgalarspor, 14. hafta kendi sahasında oynanacak olan ancak kar nedeniyle Akkonak Stadı'na alınan maçta lider Kale Belediyespor'u ağırladı. Grupta 2. sırada yer alan Dodurgalarspor, zirve yarışını sürdürmek istediği karşılaşma öncesi ve anında üst üste talihsizlikler yaşadı.

Dodurgalarspor'un birinci kalecisi Orhan Ünlü, Kale Belediyespor hazırlıklarına devam ederken elini kırınca, ikinci kalecisi Musa Kurt ilk 11'e yazıldı. Maça dakikalar kala ısınma hareketleri esnasında ayağını burkan Musa Kurt, fedakarlık yapıp oynamak isteyince sakatlığına rağmen maça ilk 11 başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda sakatlığı devam eden ve oynaması imkansız hale gelen kaleci, yerine takımın 17 yaşındaki üçüncü kalecisi Kadir Yiğit Gül kaleye geçti. Talihsizlikleri ardı ardına yaşayan Dodurgalarspor'da, üçüncü kaleci de 2. yarının hemen başında yaşanan bir hava topuna müdahalesinde belinden ciddi bir sakatlık yaşayınca ambulansla hastaneye sevk edildi.

Aynı maç sürecinde 3 kalecisini birden kaydeden Dodurgalarspor'da, maçın geri kalan 40 dakikalık bölümünde, kale savunma oyuncusu Huzeyfe Kahraman'a emanet edildi. Maçı, kaleye geçirdiği savunma oyuncusuyla tamamlanan Dodurgalarspor, karşılaşmayı 7-1 kaybetti. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kaburga kemiğinde kırık tespit edilen üçüncü kaleci Kadir Yiğit Gül'ün müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

"KALECİLER AÇISINDAN BİR ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

Talihsiz olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Dodurgalarspor Teknik Sorumlusu İsmail Aksoy, şanssız bir gün geçirdiklerini belirterek, "Kaleciler açısından bir şanssızlık yaşadık. As kalecimiz elini kırdı. Bizi haftalarca taşıyan Musa'yı kaleye geçirmek istedik ve o da ısınırken ayağını burktu. Buna rağmen tekrar ilk 11 yazdık. Ama maalesef ilerleyen dakikalarda olmadı. Sakatlığı devam etti. Ondan sonra ilk defa 17 yaşında bir çocuğumuzu kaleye geçirdik. Amacımız onu Denizli futboluna kazandırmaktı. O da bir hava topunda talihsiz bir şekilde düştü. Kaleye savunma oyuncumuz Huzeyfe Kahraman'ı geçirmek zorunda kaldık" ifadelerinde bulundu.

(Atilla Özer - Ömer Beyazoğlu/ İHA)