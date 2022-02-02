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Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü - Son Dakika

Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü

02.02.2022 14:22
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü sahil ve falezlerde dev dalgalar oluştu.

Meteorolojinin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü sahil ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Rüzgarda ayakta durmakta zorlanan vatandaşlarsa, oluşan manzarayı fotoğraflamak için adeta birbiriyle yarıştı.

Turizmin başkenti Antalya'da valiliğin, özellikle batı ilçelerini kapsayan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından bugün kent merkezinde rüzgar etkili oldu. Öğlen saatlerinde şiddetini artırıp saatte 50 km hıza ulaşan rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu. Falezleri ve sahili döven yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dalgalar, kıyı şeridi beyaza bürüdü. Varyantlardaki seyir terası ile sahil kısmına gelen vatandaşlar ve turistler, eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

Dalgaları fotoğraflamak için sahil kıyısına gelen bazı vatandaşlar dalgaların azizliğine uğradı. Rüzgar nedeniyle ağaçların beşik gibi sallandığı kent merkezinde ise, zaman zaman yağış etkili oluyor.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/ İHA)

Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü
Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü

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Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boyu 4 metreye kadar ulaşan dalgalar falezleri dövdü, Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü - Son Dakika
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