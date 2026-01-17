Bozcaada açıklarındaki tanker kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 12 gün önce lodos fırtınası nedeniyle kara oturan boş ham petrol tankeri kurtarıldı.

Olay, 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında meydana geldi. Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki 'QENDIL' isimli boş tanker, seyir halindeyken lodos fırtınası nedeniyle karaya oturdu. İçerisinde 26 personel bulunan geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-10 ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemide bulunan 6 Çinli, 2 Rus, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmarlı olmak üzere toplam 26 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Bozcaada açıklarında 12 gün önce karaya oturan 'QUENDIL' isimli tanker için başlatılan kurtarma çalışması tamamlandı. Hava şartlarından dolayı aralıklarla devam eden kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-16' ve 'Kıyı Emniyeti-6' römorkörleri katıldı. Yapılan çalışma sonucunda tanker, yeniden yüzdürüldü. Tankerde yapılacak su altı sörvey çalışmasıyla geminin seyire alışverişli olup olmadığı incelenecek.