Bozcaada'da pazar kurulmayınca vatandaşların siparişleri kapılarına kadar götürüldü - Son Dakika

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarı kurulmayınca belediye ekiplerince vatandaşların siparişleri kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında ilçedeki halk pazarının kurulmadığını söyledi.

Ada halkının ihtiyaçlarının görevli ekiplerce alındığını belirten Yılmaz, 180 ailenin siparişinin evlerine teslim edildiğini aktardı.

Sosyal yalıtımı desteklemek ve halkın toplu olarak bir alanda bulunmasından kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak için alınan kararların sürdüğünü hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi yaklaşık 180 hanenin pazar ihtiyaçları toplanan siparişlere göre evlerine kadar götürüp teslim edildi. Hem tedarikçimiz hem de dağıtımda görevli belediye çalışanları hijyen kurallarına tamamen uymuştur. Halkımızın hijyen kurallarına tamamen uymalarını önemle tavsiye ediyorum. Hem tedarikçimize hem de gün boyu ter döken belediye personelimize halkım ve şahsım adına teşekkürü borç bilirim. Herkesin emeğine sağlık."