Bozcaada'daki Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bozcaada'daki Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Bozcaada\'daki Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı
31.01.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan 'QENDIL' tanker, 12 gün sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 4 Ocak tarihinde lodos fırtınası nedeniyle karaya oturduktan 12 gün sonra kurtarılan boş ham petrol tankerinde bakım için Yalova'ya götürülmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemide 6 Çinli, 2 Rusya Federasyonu vatandaşı, 3 Filipinli, 5 Bangladeşli, 10 Myanmar olmak üzere 26 personelin bulunduğu öğrenildi.

12 gün sonra kurtarıldı

'QUENDIL' isimli tanker Bozcaada açıklarında 12 gün boyunca karaya oturur halde bekledi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler hava durumunun elverişli olduğu günlerde kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Tanker, KEGM'e bağlı Türkiye'nin en özel acil müdahale gemileri 'NENE HATUN', 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA-16', 'KURTARMA-17' ve 'KIYI EMNİYETİ-6' römorkörleri ile uzun kurtarma çalışması ardından 12 gün sonra gerçekleştirildi. Tanker, karaya oturduğu yerden kurtarılıp yüzdürüldü.

19 Aralık'ta Akdeniz'de İHA ile vurulduğu ortaya çıktı

Bozcaada ilçesi açıklarında lodos fırtınası nedeniyle karaya oturan Umman bayraklı 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankerin 19 Aralık 2025 tarihinde Akdeniz'de Ukrayna tarafından İHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Tanker bakım için Yalova'ya götürülüyor

Tankerde yapılan sörvey çalışması ve sefere elverişli olup olmadığının incelenmesinin ardından Bozcaada açıklarından Çanakkale Boğazı'na saat 10.30'da giriş yaptı. 'NENE HATUN' tarafından çekilen tankere KEGM'e bağlı 'GEMİ KURTARAN', 'KURTARMA 20', 'KURTARMA-13', 'KURTARMA-18' römorkörleri eşlik etti. Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan 'QUENDIL' isimli tanker Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen tanker Yalova'ya bakıma gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Hava Durumu, Denizcilik, Bozcaada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozcaada'daki Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:04:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bozcaada'daki Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.