Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor - Son Dakika

Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, etkisi devam eden fırtına nedeniyle; Geyikli Bozcaada hattında, gün içerisindeki tüm seferler yapılamayacak olup, akşam saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasıyla Bozcaada'dan saat 21.00'de, Geyikli'den ise saat 22.00'de seferler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.