Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü - Son Dakika

Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü

14.04.2021 13:44
Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 31 mart yerel seçimlerinde Belediye başkanı Seçilen Ufuk Altıntaş'ın görevi devraldıktan sonra işine son verdiği 67 kişi mahkeme kararı ile geri döndü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 31 mart yerel seçimlerinde Belediye başkanı Seçilen Ufuk Altıntaş'ın görevi devraldıktan sonra işine son verdiği 67 kişi mahkeme kararı ile geri döndü. Belediye İş Sendikası başkanı Hidayet Yaman, onca ikaz ve uyarılarına rağmen işine son verilen 67 kişi için adalet önünde verdikleri haklı mücadeleyi kazandıklarını belirterek "Belediye başkanı Ufuk Altıntaş'ın inadı belediyeye milyonlarca lira zarar ettirdi. Oluşan bu kamu zararının halkın belediyesinden değil belediye başkanından tahsil edilmesini bekliyoruz" dedi.

Bilindiği gibi 31 mart yerel seçimlerinde göreve gelen Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, belediye çalışanlarından 67 kişinin işine son vermişti. Bunun üzerine işten atılan işçilerle birlikte hukuk mücadelesi başlatan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Bozdoğan Adliyesi'nde görülen davaların bugün sonuçlandığını belirterek işten çıkarılan 67 kişinin de işine geri döndüğünü belirtti.

Bugün İş mahkemesi Sıfatı ile Bozdoğan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 3. oturumda mahkeme işten atılan belediye çalışanlarına yönelik kararını açıklayarak çalışanların işe iadesine karar verdi.

"Belediye Başkanının inadı belediyeye milyonlarca lira zarar ettirdi"

İşçilerin haklarını savunmak için ilk günden bu yana hukuk mücadelesi verdiklerini belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'a bu davaların baştan kazanılacağını söylememize rağmen başkan anlaşılması güç bir inatla bizi dinlemeyip çalışanları işten çıkardı. Bugün tüm çalışanlar mahkeme kararı ile işe geri döndü hem de ciddi bir tazminat ile. Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş'ın bu inadı belediye ciddi zarara uğrattı. Bu atılan her bir işçinin resmi alacağı 140 bin lira ise belediye bir o kadar da tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu rakamı 67 ile çarparsak zararın boyutu ortaya çıkacaktır. Çalışanlar işine kavuştuğu için mutluyuz ama devletin ve kamunun bu kadar zarara uğramasından dolayı üzgünüz. Bu nedenle bu zararın bizzat başkan tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Bu talebimiz kapsamında da İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Müfettişlerini göreve davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü
Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü

Ufuk Altıntaş, Bozdoğan, 31 Mart, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Abdurrahim Albayrak gerginliği bitirmek için Florya'ya gitti ama Terim fotoğraf çekimine katılmadı Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek Uçuş kısıtlaması kararı Rusları da üzdü! 500 bin rezervasyon iptal edilecek

Son Dakika Haberleri
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
14:01 Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı
13:51 Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı
13:45 Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız
13:38 Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak
13:34 ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı         
13:51
Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
13:45
ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı ABD ve NATO, Afganistan'dan tamamen çekileceğini açıkladı         
13:34
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Sinovac aşısının etkili olması için 3 hafta boyunca beklenmesi gerekiyor Sinovac aşısının etkili olması için 3 hafta boyunca beklenmesi gerekiyor         
10:54
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 14:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozdoğan Belediyesi'nde işten atılan 67 kişi yüklü tazminat ile işe geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei