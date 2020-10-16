Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor - Son Dakika

Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor

16.10.2020 08:52
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor, System.String[]

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Vefa Projesi kapsamında, yaşlı ve engellilerin evleri kışa hazırlanıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Vefa Projesi kapsamında, yaşlı ve engellilerin evleri kışa hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yürütmüş olduğu Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı ve engelli durumundaki vatandaşların evleri kışa hazırlanıyor. Ev temizlikleri yapılan vatandaşların, kış için kömür sobaları kurularak evlerinde ihtiyaçları gideriliyor. Bunun yanında Korona virüs dolayısıyla karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan ekipler gün boyu talepleri karşılamak için çalışıyor.

Bozdoğan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taleplerinin eksiksiz yerine getirildiğini kaydeden vatandaşlar, "Zor durumumuzda yanımızda olan devletimizden Allah razı olsun. Ekipler bir telefon kadar uzaklığımızda ve imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor" ifadelerini kullandılar. - AYDIN

Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor
Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor

Koronavirüs, Bozdoğan, Engelli, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozdoğan'da vefalı işler devam ediyor - Son Dakika

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