Bozdoğan\'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kamışlar Mahallesi Soğukkuyu mevkisinde tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.