Bozkır'da "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'da 'Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog' konferansı - Son Dakika

Bozkır'da "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konferansı

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konferansı düzenlendi.

Bozkır'da

Konya'nın Bozkır ilçesinde "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konferansı düzenlendi.

Bozkır İlçe Müftülüğünün düzenlediği etkinlikte, Pedagog İshak Orhan'ın anlatımıyla "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konularında bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Pedagog uzman, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Günümüzde her türlü iletişimde en büyük sorunun devamlı olarak karşı tarafı suçlayarak, empatiden yoksun ve kendimizi yargılamadan yaptığımız durumlardan kaynaklandığını görmemizdir." dedi.

Bozkır Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, çok sayıda vatandaş, kurum, kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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