Konya'nın Bozkır ilçesinde "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konferansı düzenlendi.

Bozkır İlçe Müftülüğünün düzenlediği etkinlikte, Pedagog İshak Orhan'ın anlatımıyla "Aile, Çocuk, Ergen ve Eşler arası Diyalog" konularında bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Pedagog uzman, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Günümüzde her türlü iletişimde en büyük sorunun devamlı olarak karşı tarafı suçlayarak, empatiden yoksun ve kendimizi yargılamadan yaptığımız durumlardan kaynaklandığını görmemizdir." dedi.

Bozkır Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, Bozkır İlçe Müftüsü Seyit Böğet, çok sayıda vatandaş, kurum, kuruluşların temsilcileri katıldı.