Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK'in yıl sonu sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Bozkır'da Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK'in yıl sonu sergisi

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Halk Eğitim Merkezi ve Bozkır KOMEK'in ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bozkır'da Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK'in yıl sonu sergisi, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde Bozkır Halk Eğitim Merkezi ve Bozkır KOMEK'in ortaklaşa düzenlediği yıl sonu sergisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ASEM Hizmet binasında gerçekleştirilen yıl sonu sergisine vatamdaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Açılışı gerçekleştirilen ve üç gün boyunca devam edecek sergide 2018-2019 eğitim öğretim döneminde usta öğreticilerin kontrolünde bir birinden güzel ürünler elde eden kursiyerlerin ürünleri sergide büyük beğeni ve ilgi gördü.

Bozkır Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çatdere, yaptığı açılış konuşmasında "Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır KOMEK ve ASEM Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açmış olduğumuz yüzün üzerinde kursta 3000 kursiyer sayısına ulaştık. Burada ki el emeği ürünlerin hazırlanmasında eğitimleri veren başta usta öğreticilerimiz olmak üzere tüm kursiyerlerimize ve kurumlarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.
Serginin açılışına, Bozkır Kaymakam Oltan Bayraktar, Bozkır Belediyesi Başkanı Sadettin Saygı, Emniyet Amiri Ramazan Arlı, Selçuk üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Hasan Tutumlu, kurum ve kuruluşların amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Konya, Bozkır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı Papaz herkesin gözü önünde tuvaletini yaptı! Sosyal medya sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:38:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozkır'da Halk Eğitim Merkezi ve KOMEK'in yıl sonu sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]