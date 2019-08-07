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Bozkır'da hoş geldin bebek projesi

1 saat önce

Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Bozkır Kaymakamlığının organize ettiği "Hoş geldin bebek" projesiyle ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

Bozkır'da hoş geldin bebek projesi, System.String[]
Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Bozkır Kaymakamlığının organize ettiği "Hoş geldin bebek" projesiyle ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin ihtiyaçları karşılanıyor.
Bozkır ilçesinde "Hoş geldin bebek" projesinin hayata geçmesiyle ilçeye bağlı mahallelerde yeni bebeği olan ailelere hediyeleri verilmeye başladı.
Projeyle, Bozkır Sağlık ve Toplum Merkezi tarafından elde edilen yeni doğan bebek bilgileri Bozkır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aile bilgileriyle karşılaştırılarak ailelerin ihtiyaç sahibi olması durumunda aileye ulaştırılıyor.
Hazırlanan hediye paketlerinin içerisinde, "Ateş ölçer, zıbın, battaniye, bebek arabası, şampuan, anne ve bebek pijama takımı, biberon, emzik, ıslak mendil ve bebek bezi gibi ihtiyaç duyulan ürünler yer alıyor. Bozkır Dereköy Mahallesi'nde yeni doğan bebeğin ailesine, hediye paketinin tesliminden sonra açıklamalarda bulunan Dereköy Mahalle Muhtarı Ramazan Deniz, "Proje kapsamında ailelerimize hediye olan paketlerde bir bebeğin ihtiyacı olan birçok ekipman yer alıyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeklerinden dolayı Bozkır Kaymakamımız Oltan Bayraktar'a ve vakıf müdürümüz Hasan Adıgüzel ve ekibine çok teşekkür ederim." dedi.
Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:51 Kaynak: AA
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