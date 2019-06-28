Son Dakika Haberleri: Bozkır'da öğretmenlere robotik kodlama semineri
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Bozkır'da öğretmenlere robotik kodlama semineri

1 saat önce

Bozkır'da görev yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu tarafından stem, robotik kodlama, tasarım ve beceri konularında seminer verildi.

Bozkır'da öğretmenlere robotik kodlama semineri, System.String[]
Bozkır'da görev yapan öğretmenlere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu tarafından stem, robotik kodlama, tasarım ve beceri konularında seminer verildi.

Bozkır Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen "Tasarım Beceri Atölyeleri Bilgilendirme" seminerinde, Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ömer Özcan ve Bozkır Söğüt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ali Kaya, öğretmenlere bilgi verdi.
Seminerde, sınıf öğretmeni Ali Kaya'nın kendi imkanlarıyla yaptığı 3D yazıcı tanıtılarak, örnek uygulamalar üzerinde çalışıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı "Öğretmenlerin 2019 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı" kapsamında Bozkır ilçesinde çeşitli konularda verilen seminerlerle eğitimleri devam ettiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Bozkır Belediyesi, Ali Kaya, Selçuk Üniversitesi, Güncel
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