Son Dakika Haberleri: Bozkır Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi
Son Dakika Güncel Bozkır Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi

Bozkır Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi

8 saat önce

Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi'ndeki Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri 4006 Bilim Fuarı'nda hazırladıkları projeleri sergiledi.

Bozkır Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu'nda bilim fuarı düzenlendi, System.String[]

Bozkır ilçesine bağlı Sarıoğlan Mahallesi'ndeki Sarıoğlan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri 4006 Bilim Fuarı'nda hazırladıkları projeleri sergiledi.

4006 Bilim Fuarı'nın açılışını yapan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, projeleri hazırlayan öğrencilere teşekkür etti.

Kaymakam Bayraktar daha sonra öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.


Fuarın gezilmesinin ardından konuşan Kaymakam Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinin tarımdan hayvancılığa, sanayiden bilime kadar her alanda üretime bağlı olduğunu, bu amaç gayesinde bu tür fuar organizasyonlarının öğrencilerin bilime yönelik projelerle üretim anlayışlarının gelişmesine vesile olduğunu söyledi.

Başkan Saygı da, Bozkırlı öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için belediye olarak tüm imkanlarını kullandıklarını belirterek, fuarda tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıoğlan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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