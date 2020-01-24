Bozkır Stadyumu yenilenecek - Son Dakika

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçe merkezinde yer alan stadyumda yenileme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Başkan Saygı, yapılacak yenileme çalışmasıyla birlikte stadyumun tribün kısmının yenilenerek üstünün kapatılacağını belirtti.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Bozkır Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yenileme çalışmasının yıl içerisinde yapılacağını aktaran Başkan Saygı, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte stadyumun daha konforlu ve kullanışlı hale geleceğini belirtti.

Başkan Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz haftalarda Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız ilçe stadyumunda çalışmalar yapılacağını müjdelemişti. Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız'ın girişimleriyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Bozkır Belediyemiz arasında stadyum tribününün üstünün çelik çatı ile kapatılması konusunda protokolümüzü imzaladık. İmzaladığımız protokol çerçevesinde stadyumumuzda iyileştirme çalışmaları da yapılacak. Bu çalışma kapsamında da saha etrafında yer alan çevre telleri yenilenecek, daha konforlu yedek kulübeleri yapılacak, dijital skorboard temin edilecektir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçemiz daha modern, daha kullanışlı bir stadyuma sahip olacak."