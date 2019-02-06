Son Dakika Haberleri: Bozkır Ulu Cami'de İlmihal Sohbetleri

Bozkır Ulu Cami'de İlmihal Sohbetleri

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'de 6 yıldır sohbet geleneği devam ettiriliyor.

Bozkır Ulu Cami'de İlmihal Sohbetleri, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'de 6 yıldır sohbet geleneği devam ettiriliyor.

Bozkır Ulu Cami İmamı Hasan Ceran tarafından 2013 yılında başlatılan ikindi ve yatsı namazı öncesi sohbetler, cami cemaati tarafından büyük ilgi görüyor.

Sohbetlere katılan cemaate namaz sonrasında ilmihal bilgileri ve cemaat tarafından yöneltilen güncel konulardaki sorular cevaplanıyor.

Özellikle Mahalle cemaati yatsı namazı sonrasında getirdikleri atıştırmalıklarla sohbetler sonrasında ikram paylaşımında bulunuyor.

Cami cemaatinden Hasan Karanfil, "Mahallemizde ki Ulu Cami'de 2013 yılından beri Hasan Ceran hocamız tarafından gerçekleştirilen sohbetlerde hem dini bilgilerimizi canlı tutuyoruz hem de cami cemaatimizle sürekli hasbihal edebilme şansına sahip oluyoruz.

Sohbetler sonrasında gerçekleştirilen ikramlarla sohbetimiz devam ediyor. Bu sohbetler dolayısıyla emeklerinden ötürü hocamıza ve bu sohbetlere büyük ilgi gösteren cami cemaatimize teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Hasan Ceran, Konya, Bozkır, Güncel
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