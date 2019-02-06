Bozkır Ulu Cami'de İlmihal Sohbetleri
1 saat önce
Konya'nın Bozkır ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'de 6 yıldır sohbet geleneği devam ettiriliyor.
Konya
'nın Bozkır
ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'de 6 yıldır sohbet geleneği devam ettiriliyor.
Bozkır Ulu Cami İmamı Hasan Ceran
tarafından 2013 yılında başlatılan ikindi ve yatsı namazı öncesi sohbetler, cami cemaati tarafından büyük ilgi görüyor.
Sohbetlere katılan cemaate namaz sonrasında ilmihal bilgileri ve cemaat tarafından yöneltilen güncel konulardaki sorular cevaplanıyor.
Özellikle Mahalle cemaati yatsı namazı sonrasında getirdikleri atıştırmalıklarla sohbetler sonrasında ikram paylaşımında bulunuyor.
Cami cemaatinden Hasan Karanfil, "Mahallemizde ki Ulu Cami'de 2013 yılından beri Hasan Ceran hocamız tarafından gerçekleştirilen sohbetlerde hem dini bilgilerimizi canlı tutuyoruz hem de cami cemaatimizle sürekli hasbihal edebilme şansına sahip oluyoruz.
Sohbetler sonrasında gerçekleştirilen ikramlarla sohbetimiz devam ediyor. Bu sohbetler dolayısıyla emeklerinden ötürü hocamıza ve bu sohbetlere büyük ilgi gösteren cami cemaatimize teşekkür ederim." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:27 Kaynak: AA
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
31 Mart'ın En Çekişmeli Seçim Bölgesi Köprülü Beldesi Olacak! Tam 7 Aday Var
Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak
İstanbul ve Ankara Dahil 7 İli Kapsayan Son Yerel Seçim Anketinin Sonuçları Geldi