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"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor - Son Dakika

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor

24.09.2021 14:57

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilenen ve 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilenen ve 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi fuaye alanında sanatçı anısına resim sergisi açıldı, Ertaş'ın albüm ve plakları sergilendi. Aynı merkezin Aşık Said Salonu'nda "Anılarıyla Neşet Ertaş Sohbetleri" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, gönül telini titreten sesi, mütevazı kişiliği ve bıraktığı unutulmaz eserleriyle Neşet Ertaş'ın bu topraklarda yetişen önemli saz ve söz üstatlarından olduğunu vurguladı.

Akın, "Babası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettiren Neşet Ertaş, seslendirdiği bozlak ve türkülerle Türk halk müziğine yeni nefes ve yorum getirmiştir. Sanatıyla büyük şan ve şöhrete ulaşmasına rağmen mütevazı kişiliğiyle gönüllerde yer edinmeyi sürdürmüştür. Kendisinden sonra yetişen nesillere ilham olacak her biri birbirinden dokunaklı eserler bırakmıştır." dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Ertaş'ın türküleri ve insana dokunuşuyla, geleceğe olan umuduyla, benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve türkülerin en büyük temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Moderatörlüğünü yazar Adnan Yılmaz'ın yaptığı panelde konuşan sanatçı Bayram Bilge Tokel, pek çok programın yanı sıra 27 üniversitede gerçekleştirdiği panellerde Neşet Ertaş'ı anlattığını söyledi.

Tokel, "Yapılanlara, anlatılanlara bakıldığında Neşet Ertaş ile ilgili, hepsi deryada bir damla gibi kalıyor. Yine çok şey eksik kalıyor, şunu da anlatmalı, bu yönü de bahsedilmeli dediğim çok şey kalıyor. Neşet Ertaş'ın hayatının yayımlandığı belgeselinden sonra kendisine çok sayıda konser talebi gelmeye başladı. Bunlardan ilki Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserdir. Alan binlerce insanla doldu ve yüzlerce insan da dışarıda kaldı, giremedi. Ertaş, ister 50 kişi ister 5 bin kişi Allah ne verdiyse söyleyen bir üstattı. Orada bir çok eserini seslendirdi." dedi.

Neşet Ertaş Müzesi oluşturulacak

Panelde konuşan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ise dedesi Muharrem Ertaş'ın evinin ve bahçesinin düzenlenip onarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertaş, "Pandemiden dolayı 2 yıl ertelemiş olsak da belediyemizle beraber Neşet Ertaş Müzesi çalışması yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda sonuca ulaştırırız. Babamızla ilgili en kapsamlı bilgiler müzede Kırşehir'de olmalı. Ozanlarımızla ilgili en kapsamlı araştırmaların ve en doğru bilgilerin yaşadıkları yerden, yani Kırşehir'den yayılması önemli." diye konuştu.

"Belgesel dışında film tekliflerini her zaman reddetti"

Babası Neşet Ertaş'ın hayatının film yapılmasıyla ilgili de konuşan Hüseyin Ertaş, şunları kaydetti:

"Dost elinden gel olmayınca varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez diyen babamızın rızası olmadığı bilindiği halde, hayat hikayesi film yapılmak isteniyor. Bizim hakkımızda insanlar bilinçli olarak yanlış yönlendiriliyor. 'Aile istemiyor, aile karşı çıkıyor.' deniliyor. Bu doğru değildir, ailenin karşı çıkması, inat etmesi, para istemesi söz konusu değildir. Babamız bunu istemiyordu. Yaşarken kendisine defalarca teklifler sunulmasına rağmen, belgesel dışında film tekliflerini her zaman reddetti. Herkese sormak isterim, 'Babanızın yaşarken defalarca reddettiği şeyi, vefatından sonra sizler kabul eder miydiniz? Sizler de karşı çıkmaz mıydınız? ya da 'O alçak gönüllüydü, biz gene de yapalım.' demek doğru mudur?"

Ertaş'ın arkadaşı davul sanatçısı Adem Göçer ise Neşet Ertaş'ın herkes için çok değerli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından mahalli sanatçılar Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Neşet Ertaş, Kırşehir, Eylül, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş vefatının 9. yılında Kırşehir'de anılıyor - Son Dakika
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