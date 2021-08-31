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KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu - Son Dakika

KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu

31.08.2021 11:07

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu.

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde birçok bina yıkıldı, bir bölümü de ağır hasar gördü. İlçede hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz etkilenmemesi için yaklaşık 40 konteyner dükkan oluşturuldu.

Bozkurt'un yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için harekete geçen AFAD ve TOKİ, Yeni Cami etrafında oluşturulan alana konteyner dükkanları yerleştirdi. Bölgeye yerleştirilen konteynerlerde ticari faaliyetin sürdürülmesi hedefleniyor.

İlçe esnaflarından Ahmet Kalyoncu, AA muhabirine, daha önce böyle bir felaket yaşanmadığını anlatarak, "Kıyamet gibi bir şey yaşadık. Devlet olayın başından sonuna kadar yanımızdaydı." dedi.

İş yerlerinin yıkılmaya başladığına ve yeniden yapılmasının da süre alacağına dikkati çeken Kalyoncu, "Buralar yıkıldı, devletimiz yapacak ama bir sene sürer. Hiç olmazsa o konteynerlerde devam etmek isteyen orada devam eder, ufak tefek çark yine döner. Biz de faaliyete geçiriyoruz dükkanımızı. Konteyner olması Bozkurt için büyük bir nimet. İş yerlerinin camları filan takıldı ama bunların faaliyete girmesi en az 2 ay sürer. Eski iş yerlerindeki çalışmalar bitene kadar burada bir faaliyet olur, canlılık olur. O konteyneri düşünenlerden Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu

Hisarcık, Bozkurt, Esnaf, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu - Son Dakika


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