Bozkurt'ta Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Bozkurt ilçesinde, alının Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.

Kaymakam Okan Yenidünya ve Belediye Başkanı Muammer Yanık'ın da katıldığı denetimlerde, ilçedeki perşembe pazarı, restoran, kafe, kafeterya, kahvehane ve çay bahçeleri kontrol edildi.

Vatandaşlardan Kovid-19 vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Kaymakam Yenidünya, özellikle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunun önemine dikkati çekti.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağının altını çizen Kaymakam Yenidünya pazarda yaptığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimlere İlçe Jandarma Komutanı Fikret Dinç, Emniyet Amiri Ali Can Aydın ve Tarım ilçe Müdürü vekili Ahmet Aslan da katıldı.