Son Dakika › Güncel › Bozkurt'ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
Bozkurt'ta yasağa uymayan 5 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanması kararına uymayan 5 kişiye para cezası uygulandı.
3 gündür yapılan uyarıların ardından Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararla ilgili yaptıkları denetimde, yasağa uymayan 5 kişiye 392 ila 3 bin 150 lira arasında çeşitli cezaları uygulamaya başladı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi