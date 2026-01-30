Bozüyük OSB Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, Valilik'te gerçekleştirilen toplantıda Bozüyük OSB'de yürütülen çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik fikirler ele alındı.
Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, kurumlar arasındaki koordinasyon ile işbirliğinin önemine işaret etti.
Bozüyük OSB'nin kentin ekonomik gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sözer, planlı ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine devam edileceğini belirtti.
