Bozüyük OSB Toplantısı Yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirilen Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısında, bölgede yürütülen mevcut çalışmalar ile devam eden ve planlanan yatırımlar ele alındı. Toplantıda ayrıca sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik başlıklar görüşüldü. Bozüyük OSB'nin üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve yatırım ortamının daha elverişli hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, toplantının sonunda, "Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik'in sanayi ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Planlı, sürdürülebilir ve katma değer oluşturan yatırımları kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK