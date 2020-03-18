Bozüyük'te ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

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