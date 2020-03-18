Son Dakika › Güncel › Bozüyük'te ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Bozüyük'te ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Ahırın kullanılamaz hale gelmesine ve içindeki 10 büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti