Bozüyük\'te Diyabet Okulu Mezunları

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde 2026 yılının ilk diyabet okulu tamamlandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde, 2026 yılının ilk Diyabet Okulu eğitim programı tamamlanarak mezunlarını verdi. Diyabet hastalarının bilinçlendirilmesini amaçlayan program kapsamında katılımcılara hastalık yönetimi konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri ve diplomaları, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut tarafından takdim edildi. Program süresince diyabet hastalarına; hekim, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan multidisipliner ekip tarafından bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde, diyabetle yaşam, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. - BİLECİK