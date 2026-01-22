Bozüyük'te Diyabet Okulu Mezunları - Son Dakika
Bozüyük'te Diyabet Okulu Mezunları

22.01.2026 16:36
Bozüyük Devlet Hastanesi 2026 Diyabet Okulu eğitim programını tamamladı ve mezunlar belgelendirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde 2026 yılının ilk diyabet okulu tamamlandı.

Bozüyük Devlet Hastanesinde, 2026 yılının ilk Diyabet Okulu eğitim programı tamamlanarak mezunlarını verdi. Diyabet hastalarının bilinçlendirilmesini amaçlayan program kapsamında katılımcılara hastalık yönetimi konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri ve diplomaları, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut tarafından takdim edildi. Program süresince diyabet hastalarına; hekim, fizyoterapist, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan multidisipliner ekip tarafından bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde, diyabetle yaşam, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular ele alındı. - BİLECİK

