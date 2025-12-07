Bozüyük\'te Mangal Yangını

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, mangal ateşinden çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Dodurga beldesi Kütahya Caddesi'ndeki bir çardakta S.K. tarafından mangal yakılmaya çalışırken yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çardak kullanılamaz hale geldi.
