Bozüyük\'te Satranç Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce satranç turnuvası düzenlendi.

Bozüyük Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Bozüyük Satranç Turnuvası programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk katıldı. Turnuvada kıyasıya mücadele eden öğrenciler, dereceye girebilmek için hamlelerini ortaya koydu. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Kaymakam Adem Öztürk, öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Adem Öztürk, "Satranç, çocuklarımızın ve gençlerimizin analitik düşünme becerilerini geliştiren önemli bir spor dalı. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi. - BİLECİK