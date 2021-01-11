Bozüyük'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, POMEM/PYMO fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar hazırlıklarını belediyenin açtığı ücretsiz spor kurslarında gerçekleştiriyor.

Bozüyük Belediyesince alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde spor salonunda ücretsiz verilen kurs ilgi görüyor.

POMEM ve PMYO giriş sınavlarında tabi olacakları parkurların benzeri koşullarda eğitim gören adaylar, polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kursiyerler, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 11.00-13.00 ile 17.00-19.00 saatlerinde eğitimlerini sürdürüyor.

Kurslara katılmak isteyen kursiyerlerin Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezine gelerek kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Şehitlikte temizlik çalışması

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'nde genel temizlik çalışması yapıldı.

Akpınar Mahallesi'nde bulunan ve İstiklal Savaşı'nın Metristepe-İnönü istikametinde gelişen, tarihte İnönü Savaşları olarak bilinen savaşların geçtiği bölgede yer alan şehitlikte temizlik çalışması yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, ağaç dallarında kuruyarak yerlere dökülen yapraklar da süpürülerek temizlendi.

Çarşı Meydan Projesi

Bozüyük Belediyesince ilçe merkezinde inşaatı devam eden Çarşı Meydan Projesi'nde hafriyat çalışmaları tamamlandı.

Kapalı otopark, iş yerleri ve bir meydanın bulunacağı projede, fore kazıkların çakılması ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasıyla sonraki aşamaya geçildi.

Projenin bir an önce bitirilebilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.