Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Madde Kullanımıyla Mücadele Anlatıldı

Bozyazı'da Madde Kullanımıyla Mücadele Anlatıldı

46 dakika önce

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bozyazı ilçesinde öğretmenlere, öğrencilere, kamu personeline, cami imamlarına ve muhtarlara 'madde kullanımıyla mücadele' anlatıldı.

Bozyazı'da Madde Kullanımıyla Mücadele Anlatıldı, System.String[]
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bozyazı ilçesinde öğretmenlere, öğrencilere, kamu personeline, cami imamlarına ve muhtarlara 'madde kullanımıyla mücadele' anlatıldı.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren iki ayrı aşamalı toplantının ilk gününde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere, ikinci gününde ise kamu kurumlarında çalışan personele, cami imamlarına ve muhtarlara 'madde kullanımıyla mücadele' konusunda bilgiler verildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Acı, İlçe Müftü Vekili Önder Eyvaz katıldı.

Seminerde konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ekici, "Madde bağımlısı, uyuşturucu kullanan sadece bireysel olarak kendine zarar vermez. Ailesi etkilenir, toplum etkilenir, çevre etkilenir. Ayrıca suç işler. Suçu tetikleyen birçok faktör vardır. Suçu tetikleyen faktörlerden bir tanesi de madde bağımlılığıdır, yani uyuşturucudur. Toplumumuzda 10 çocuktan 9'u iyi bir eğitim alıyor, sağlıklı bir ortam ve güzel bir ahlak ölçüsü içerisinde yetişiyorsa, maalesef bir çocuğumuz ise sağlıksız ve olumsuz ortamlarda, şartlarda yetişiyor. İyi ve sağlıklı bir ortamda yetişen 9 çocuğun aileleri 'neme lazım' dememeli. Çünkü bir çocuğun mutlaka diğer 9 çocuğa da zararı olabilir. Onun için bu mücadeleyi sadece bireysel olarak değil toplum olarak benimseyip, mücadele etmeliyiz" dedi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımın sağlanması' çalışmaları kapsamında farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen toplantıda, Narko Rehber görevlileri Fikret Özlü ve Beyhan Alburoğlu sunum geçekleştirdi. Sunumda, "Madde bağımlılığı nedir? Bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir? Bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Sokak satıcıları nasıl tanınır? Narkotik maddelerin sokak adları nelerdir? Narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil nedir? Şüpheli mekanlar nerelerdir? Operasyonel faaliyetler ve bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ile zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler" hakkında bilgiler verildi.

Sunumun ardından katılımcıların soruları ve katılımcılara dağıtılan 'Narko rehber eğitimi etkinlik analizi' sorularının' cevaplandırılması ile toplantı sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Narkotik, Bozyazı, Güncel
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